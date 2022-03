Società e impianto per la mountain bike: «Ancona ha anche questo sport»

ANCONA - «Mi ero svegliato una mattina con l’intenzione di far fare ai miei figlio un corso di mountain-bike, così ho scoperto che nella città di Ancona non c’era una realtà che offriva questo servizio». E così ci ha pensato lui, insieme ad altri 8 volontari. Emiliano Binda ha dato vita alla società sportiva dilettantistica Conero&Bike: «Dove la “&” non a caso vuole essere il tratto d’unione tra le parole Conero e biciletta» spiega Binda. La società, oltre a corsi per grandi e piccoli, mette a disposizione degli appassionati 8 guide cicloturistiche per le escursioni sul Conero e in altre meraviglie della regione. «Vogliamo avviare un’interlocuzione con le società che operano nel territorio del Conero e con lo stesso Ente Parco per una fruizione più consapevole di quei sentieri- continua Binda- abbiamo sentito l’esigenza di dar vita ad una realtà ancora poco radicata nel nostro capoluogo, una società sportiva dilettantistica che si occupasse di mountain bike, gravel e ciclismo in generale, cercando di raccogliere tutti gli appassionati che orbitano all’interno del Parco del Conero e i giovani che hanno voglia di imparare a guidare veramente la bici».

Open day

Domenica 27 marzo, all’ex campo da calcio del Poggio (ottenuto in gestione dalla stessa Conero&Bike) ci sarà un open day dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Appuntamento alle 9,30 con 4 corsi di un’ora l’uno. Successivamente, partiranno altre 6 giornate formative fino al 28 maggio, quando la società festeggerà un anno di attività. «Fondamentalmente si tratta di offrire una domenica alternativa a quella classica della Cittadella- prosegue Emiliano Binda- l’iniziativa è rivolta anche alle famiglie che, senza intasare i parchi comunali con le biciclette, possono portare i loro figli (soci o familiari di soci) al nostro impianto, dove abbiamo allestito un percorso sia per i giovani, con asperità naturali e difficoltà artificiali e tutto rigorosamente in legno, sia per i più grandi con una divertente linea di sal-to». Agli eventi ci si presenta con bici propria, caso obbligatorio per i bambini. «Come per le altre società sportive che si occupano di varie attività, oggi ad Ancona c’è finalmente anche la Mountain Bike» conclude Binda.