Freestyle e cross in carrozzina: il Centro Papa Giovanni XXIII accoglie i campioni Dal Farra e Cattapan

ANCONA- Si terrà oggi (15 giugno), dalle 15 alle 16, negli spazi del Centro Papa Giovanni XXIII di via Madre Teresa di Calcutta lo show dei campionissimi Alvaro Dal Farra (freestyle motocross) e Mattia Cattapan (Kart cross in carrozzina) nell’ambito della terza edizione della carovana di solidarietà denominata Mask to ride. Il tour, che ha preso il via dieci giorni fa, si propone di sensibilizzare sulla tematica della disabilità attraverso la mototerapia in grado di portare gioia, emozioni e divertimento.

Nello specifico lo show si svilupperà nell’arco di un'ora di show adrenalinico: impennate con la moto, drifting su una motocross speciale adattata agli utilizzatori di carrozzina, salti in rampa, acrobazie, momenti di mototerapia che coinvolgono il pubblico e regalano emozioni e sorrisi, spesso la miglior medicina per chi deve fare i conti ogni giorno con la disabilità in un mondo non sempre inclusivo, soprattutto negli ultimi due anni.