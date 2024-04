I bambini scendono in pista a bordo di mini moto da cross: prove gratuite con gli istruttori

ANCONA- Scaldate i motori perché domenica 28 aprile in piazza Pertini andrà in scena la prima edizione di “Urban Cross”, progetto pilota di avvicinamento al motociclismo, organizzato dal Moto club anconetano Bad Racing in collaborazione con la Uisp e con il patrocinio del Comune di Ancona. L’iniziativa è dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni che, dalle 13:00 alle 20:00, avranno la possibilità di provare gratuitamente mini moto da cross a presa diretta affiancati da istruttori e tecnici educatori certificati UISP e Coni, che li accompagneranno in un piccolo percorso allestito per l’occasione. I giovani piloti verranno inizialmente formati con delle nozioni di base, necessarie per muoversi nel circuito in sicurezza e saranno dotati di casco, guanti ed altre protezioni essenziali. Valutate le capacità degli allievi, i più preparati potranno scendere in pista in autonomia, gli altri percorreranno il circuito sotto la guida degli istruttori. «L’avvio dei “primi Passi” è a scopo educativo. Con questo progetto vogliamo avvicinare bambini e ragazzi al motociclismo fuoristrada - spiega Andrea Urbani, coordinatore del Bad Racing MX Team - in quanto si tratta di uno sport poco conosciuto, di nicchia. Iniziando da piccoli a praticare questa disciplina, i giovani piloti possono crescere gradualmente e in modo continuo».

Gli istruttori forniranno anche ai genitori dei partecipanti tutte le informazioni e le indicazioni necessarie, ad esempio, per la manutenzione delle moto al fine di ridurre al minimo i rischi e l’impegno economico che questo sport comporta. Nelle Marche ci sono una decina di crossodromi ma ad Ancona, nonostante sia il capoluogo di regione, non ci sono impianti. Per i piloti del territorio questo significa spostarsi, percorrendo circa un’ora di strada per raggiungere le piste dove allenarsi. Le cose però potrebbero presto cambiare. «Ormai da diversi mesi - afferma Urbani - è iniziato un confronto con l’amministrazione comunale per trovare un terreno, nei pressi di Ancona, dove realizzare un crossodromo. Questa importante novità è stata annunciata nelle scorse settimane dall’assessore Zinni che ha partecipato, insieme al consigliere comunale Luca Marcosignori, alla presentazione del Team».