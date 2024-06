Portonovo e Sirolo nei "Racconti di viaggio" di Sergio Giuliani: in mostra le opere a olio dell'artista falconarese

FALCONARA MARITTIMA - Un viaggio nei luoghi più belli d’Italia, dalla Sardegna alla Sicilia, dal Cilento all’isola d’Elba, fino alle Marche: è quello che propone l’artista falconarese Sergio Giuliani attraverso le sue opere che saranno esposte all’ex Mercato Coperto da sabato 15 a domenica 30 giugno. “Ricordi di viaggio” è il titolo della mostra, che resterà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Quarantacinque oli esposti riproducono i panorami più suggestivi visti dall’autore nel corso dei suoi viaggi, in particolare nel sud Italia e nelle isole. Nelle Marche hanno un ruolo di primo piano alcune località del pesarese e dell’anconetano, come Mombaroccio, Portonovo e Sirolo. I panorami sono stati fissati sul posto con la tecnica dell’acquerello, poi riprodotti a olio. Anche i bozzetti ad acquerello potranno essere ammirati nel corso della mostra.