"La Spiaggia dei Gabbiani" a Venezia. Sul red carpet l'attore anconetano Daniele Vagnozzi

ANCONA- L'attore anconetano Daniele Vagnozzi alla 80ª Mostra del Cinema di Venezia come coprotagonista del film "La spiaggia dei gabbiani". Ieri (1° settembre), la presentazione del film presso l’Hotel Excelsior nell’ambito dell'evento "Le Marche in mostra" organizzato da Fondazione Marche Cultura e Marche Film commission, vetrina per la distribuzione delle opere prodotte da imprese marchigiane. Ne “La spiaggia dei gabbiani” Daniele Vagnozzi interpreta il ruolo di Lele, un giovane aspirante stand up comedian che cerca di dare una svolta alla sua carriera fallimentare. Durante le riprese l’attore anconetano ha condiviso il set con altri artisti marchigiani, come l'attrice ascolana Giorgia Fiori (Fillide, New Life e Ancora volano le Farfalle), Marco Brandizi (Il Paradiso delle signore) e la giovane tiktoker milanese da 5 milioni di follower Giulia Sara Salemi.

Il film diretto dal regista anconetano Claudio Pauri, è realizzato con il sostegno di Marche Film Commission, Fondazione Marche Cultura e Regione Marche e prodotto della Guasco Srl di Ancona, nota nel territorio per aver collaborato con successo a varie produzioni nazionali e internazionali. Il film uscirà al cinema e in piattaforma entro la fine dell'anno.

TRAMA

Un gruppo di amici, ex compagni di scuola alla soglia dei trent'anni, si avventura in una vacanza in barca a vela alla ricerca di un paradiso perduto fatto di risate, leggerezza, sogni. Ma quell'atmosfera, dieci anni dopo la fine del liceo, sembra svanita. Gli amici si ritrovano a fare i conti con fallimenti, frustrazioni e relazioni irrisolte che, di fronte alla scoperta di un intruso a bordo, finiranno per esplodere e portare a galla verità sommerse. Una commedia brillante che racconta con ironia la fatidica soglia dei trent’anni.

DANIELE VAGNOZZI

L'attore, già noto al pubblico per il ruolo di Franco Pitton, nella serie televisiva di Rai 1 "Il paradiso delle signore", torna all'80esima Mostra internazionale d'arte cinematografica, dopo il docufilm RAI "Benelli su Benelli" di Genoma Films (in cui interpretava il ruolo di Vincenzo Clementi) proiettato lo scorso anno alla "Giornata degli autori" e vincitore del premio Kinéo Pubblico e Critica. Presto lo vedremo impegnato sul set di un nuovo film per la Rai e di una importante produzione internazionale dal titolo "Leopardi & co", insieme alla celebre attrice Whoopi Goldberg, girati entrambi nelle Marche.