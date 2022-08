Gusto e cuore, una mosciolata per la Croce Gialla in riva al mare: come partecipare

ANCONA - Torna come ogni anno la tradizionale iniziativa benefica organizzata dallo stabilimento balneare Romano a Palombina, che quest’anno sarà dedicata alla Croce Gialla di Ancona. Per martedi 30 Agosto è stata organizzata una cena a base di moscioli il cui ricavato sarà devoluto proprio alla Onlus di pubblica assistenza anconetana. Costo della cena 25 euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni 071/887264.