Trovato il cadavere di un uomo in casa, era morto da giorni

ANCONA - Choc in un appartamento vicino alla stazione. Un uomo di circa sessant'anni è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione questa sera. A quanto si apprende al momento l'uomo viveva da solo e sarebbe morto da almeno quattro giorni per cause naturali.

Per entrare nell'appartamento al quinto piano, i Vigili del fuoco sono passati dal balcone usando l'autoscala. All'interno hanno trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione, in un appartamento in stato di degrado. Sul posto anche la polizia e i mezzi del 118. Inutili i soccorsi. A dare l'allarme è stato un familiare che non riusciva a contattare l'uomo da alcuni giorni.