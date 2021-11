Se ne va Alfio Bugari, una vita per il basket: il cordoglio di un’intera città

E’ morto a 84 anni Alfio Bugari, storico totem dirigenziale della Stamura e della Federazione Italiana Pallacanestro delle Marche. Se ne è andato a causa di un problema di salute che lo aveva costretto al ricovero all’Inrca e che purtroppo non gli ha dato scampo. Lascia la moglie Antonina e i figli Anna e Alberto.

Nel mondo della pallacanestro, come detto, ha svolto mansioni federali e di club rendendosi protagonista degli anni d’oro della Stamura Basket. In Fip, invece, è stato sia ai vertici regionali che consigliere federale. Impiegato lavorativamente nel Comune di Ancona gli è sempre stata riconosciuta grande competenza e bontà d’animo. I funerali si terranno domani (lunedì 8 novembre) alle 15.30 nella chiesa di San Domenica in Piazza del Papa.