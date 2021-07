Operai morti sul lavoro a Ravenna, le sirene del porto li ricordano

Altri due morti sul lavoro. Al porto di Ravenna, ieri sera, due lavoratori hanno perso la vita mentre svolgevano le loro mansioni quotidiane. Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti Marche questa mattina, alle 12, hanno preso la decisione di far suonare le sirene del porto di Ancona per solidarizzare e per commemorare questa lunga serie di morti che, ancora una volta, colpisce il mondo del lavoro.

«Vogliamo aprire una vertenza sulla sicurezza allo scalo dorico – dichiara Valeria Talevi, segretaria generale Filt Cgil Marche -; la ripresa dell’economia, nel post pandemia, deve considerare la salute e la sicurezza come priorità. Il piano nazionale del Pnrr deve prevedere le assunzioni di ispettori Inail e bisogna puntare sulla qualità del lavoro. Nei prossimi mesi, è intenzione di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti di programmare un focus sul lavoro del porto di Ancona e sulla salute e sicurezza».