Addio ad Ulderico Basili, fu il fondatore della Real Conero

La comunità del Poggio in lacrime per Ulderico Basili. Si è spento a 74 anni nel giorno di Natale, per un peggioramento delle proprie condizioni di salute, uno degli storici fondatori della Real Conero storica società anconetana che negli anni ’90 fu alcuni anni la seconda squadra cittadina vista la militanza in Prima categoria. Da qualche anno si era trasferito a Camerano ma per il Poggio era rimasto sempre un punto di riferimento.

Grande tifoso anche dell’Ancona, che seguiva in tribuna prima al Dorico e poi al Del Conero ogni volta che ce ne era la possibilità, lascia due figli (Cristiano e Pamela) e tante persone che gli volevano bene. I funerali non sono stati ancora fissati.