Se ne va Maria Luisa Toccaceli, era la madre di mister Gianluca Fenucci

Il calcio dilettantistico e non solo piange Maria Luisa Toccaceli, morta all’età di 86 anni. Era la madre dell’attuale tecnico dell’Osimo Stazione (uno dei volti più noti in assoluto del calcio marchigiano) Gianluca Fenucci. La Toccaceli lascia anche altri due figli, Francesca e Giovanni (il marito Aldo si era spento in estate). I funerali si terranno oggi, 4 febbraio, alle 15 all’abbazia di Santa Maria in Castagnola

Questo il ricordo pubblicato sui social da parte di mister Fenucci: “Mamma era buona, buonissima. Mi aveva insegnato che il mondo era buono, solo buono. Mio padre poi mi ha fatto capire che il mondo poteva essere anche cattivo. Tutti e due, che se ne sono andati a distanza di 6 mesi uno dall’altro, mi hanno insegnato che bisogna sorridere ogni tanto, che bisogna essere positivi, che non bisogna piangersi addosso e bisogna reagire. Se dovessi sintetizzare con un nome mia madre Maria Luisa, sceglierei questo nome: la dolcezza. Mia madre era dolcissima. Era la mamma che tutti vorrebbero avere. Grazie a tutti per i vostri pensieri”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dai vari club marchigiani, tra cui quello del suo Osimo Stazione: “La società Osimo Stazione Conero Dribbling si stringe attorno a mister Gianluca Fenucci per la dolorosa scomparsa della propria e cara mamma. Inviamo un caloroso abbraccio e sentite condoglianze a Fenucci in un momento così doloroso”.