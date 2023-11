E' morto Luigi Micci, ex sindaco di Ripe e figura di riferimento politico ed istituzionale

TRECASTELLI - «Una persona che si è distinta per la sua attività intensa in favore del sociale, finalità perseguita nel suo impegno sia lavorativo, che istituzionale in qualità di politico di centro». E’ stato ricordato così da Dino Latini – presidente del consiglio regionale, che ha osservato quest’oggi un minuto di silenzio in aula – Luigi Micci, scomparso all’età di 88 anni nella sua abitazione di Trecastelli. Già presidente di Confcooperative Marche dal 1975 al 1990, in qualità di successore di Adriano Ciaffi dopo il suo passaggio alla presidenza della Regione Marche, Micci è stato una figura particolarmente conosciuta a livello locale e nazionale, anche in relazione alla nomina a vicepresidente delle Confcooperative italiane nel quadriennio 1982-86.

Funzionario dell’Inail dal 1960 al 1986 nella sede di Senigallia, ha ricoperto molti incarichi a livello istituzionale, tra cui quello di sindaco di Ripe per oltre dieci anni fino al 1975, presidente del comitato di controllo della Regione Marche per tre lustri dal ‘75 al ‘90, di consigliere regionale dal 1990 al ‘95 e successivamente di presidente dell’Associazione ex consiglieri regionali. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Casci Ceccacci di Passo Ripe, mentre i funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di Ripe.