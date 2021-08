Comunità Ebraica di Ancona in lutto: è morto Nahmiel Ahronee

Comunità Ebraica di Ancona in lutto per la morte di Nahmiel Ahronee, Responsabile del culto da oltre 25 anni scomparso ieri. Era una emblematica per la città e da sempre era impegnato nell’ambito del gruppo dell’Amicizia Ebraico Cristiana.

Il professore Giancarlo Sonnino lo ricorda commosso sui social: «È morto il mio grande amico nahmiel Menahem Ahronee. Assieme abbiamo tradotto il grande qabbalista Menahem Recanati. Nahmiel aveva una cultura vastissima e conosceva la torah a memoria. Una persona straordinaria che lascia una perdita incolmabile. Che la terra gli sia lieve e la sua memoria in benedizione».

Anche il sindaco Valeria Mancinelli esprime il suo cordoglio per la morte di Ahronee: «Da oltre 25 anni alla guida delle funzioni religiose. Da sempre impegnato nella sua missione aveva partecipato attivamente al gruppo dell’amicizia Ebraico-Cristiano, favorendo il dialogo interreligioso e i valori della pace e della solidarietà». Le parole del Sindaco: «La scomparsa di Nahmiel Ahronee ci rattrista. Per tanti anni abbiamo potuto apprezzare e ci siamo arricchiti grazie al suo spessore culturale, alla sua profonda spiritualità e ad un impegno civile portato avanti con costanza e dedizione. Spesso lo abbiamo incrociato nelle iniziative promosse dall'Amministrazione ed ho potuto sperimentare direttamente le qualità di Nahmiel Ahronee. Sono vicina alla famiglia e alla Comunità Ebraica di Ancona».