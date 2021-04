Si è spenta Francesca Agostinelli: malore fatale per la giovane di 26 anni

Si è sentita male la sera e, nonostante i soccorsi immediati, per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Anche il sindaco la ricorda per «la sua solarità e simpatia indimenticabile»

Un terribile lutto ha colpito la città di Osimo. Si è spenta a soli 26 anni ieri sera Francesca Agostinelli. La ragazza aveva trascorso la serata in campagna con suo padre, poi la sera ha accusato un malore improvviso e l'arresto cardiaco.

Sono stati i genitori a chiamare i soccorsi. Sul posto l'ambulanza del 118 e il personale medico sanitario di Ancona Soccorso. Nonostante il lungo massaggio cardiaco per la giovane non c'è stato nulla da fare. I funerali della ragazza si svolgeranno domani alle 11 alla chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista e la tumulazione nel cimitero di San Giovanni. Anche il sindaco della città di Osimo, Simone Pugnaloni, ha espresso il suo cordoglio in un post su Facebook: «Ciao Francesca, la tua solarità, la tua simpatia non la dimenticheremo mai. Lasciare la terra a soli 26 anni ci lascia in un terribile sgomento. Al dolore ed alle lacrime di questi momenti bui si stringa l'abbraccio ed il conforto di tutti noi. A nome mio personale e di tutta la citta' esprimo le piu' sentite condoglianze a tutta la famiglia. Una famiglia esemplare, umile e disponibile. A Fausto, Patrizia e Giada rivolgo tutto il mio affetto e la mia vicinanza per l'amicizia che ci lega da decenni».