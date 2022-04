Primo maggio | Fare impresa seguendo le proprie passioni. La scommessa di Andrea: «Vi racconto il Morisco Spirits»

ANCONA- Quando una passione va oltre le difficoltà spingendoti a scommettere su te stesso rivoluzionando, nel vero senso della parola, la vita. Andrea Morisco, giovane imprenditore anconetano, è titolare del brand “Morisco Spirits” e attraverso la sua grande passione per il whisky ha deciso di scommettere su se stesso. Lo ha fatto in un periodo di enorme difficoltà come quello pandemico e oggi si trova a tracciare una sorta di bilancio di questa prima parte di avventura:

«A dir la verità l’idea nasce nel dicembre 2020 ma parte, effettivamente, nel febbraio 2021. In mezzo c’è tutto il periodo del Covid con le varie difficoltà che ne sono derivate – spiega Morisco – Ho lasciato la mia vecchia vita di collaborazioni museali (è laureato presso l’Accademia delle Belle Arti, ndr) ma tuttora collaboro con la Camera di Commercio e con il Tribunale nella sezione oggetti d’arta. Inutile dire che pratico sempre meno in quanto l’attività di Morisco Spirits mi sta assorbendo continuamente. E’ stato un primo anno intenso, i primi festival importanti a livello nazionale, la possibilità di conoscere tante persone e figure illustri ma anche le difficoltà di un mercato che attende ancora di esplodere. Cosa consiglio ai giovani? Di provarci, di avere coraggio. Serve intuito ed intelligenza, bisogna partire dalle proprie idee e lottare per superare le difficoltà. Compreso il Covid».

Il cammino sta proseguendo tuttora tra progetti e soddisfazioni. E c’è anche la possibilità di fondere la vecchia parte di vita con quella nuova, esaltando il proprio genio creativo: «Un altro aspetto determinante è il legame con il territorio. In questi mesi le iniziative locali sono state tante, ad esempio con la storica libreria Fogola (oggi anche Fàgola, uno spazio molto particolare e rivisitato dove oltre a leggere si può degustare, ndr). Serve passione, in ogni settore. Di cosa vado fiero? Della Marble Collection, una collezione speciale in cui coniugo l’amore per l’arte e per la storia con il whisky. Un qualcosa da scoprire per la sua assoluta particolarità».