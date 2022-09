Un campo per giocare a basket e pallavolo a scuola: la promessa del sindaco agli studenti

FALCONARA - Un nuovo campo di gioco polivalente nel giardino della scuola Media Montessori, dove i ragazzi potranno sfidarsi a pallavolo e a pallacanestro. E’ quanto prevede un progetto del Comune, che è stato annunciato ai ragazzi nella mattinata di oggi, lunedì 19 settembre. Il sindaco Stefania Signorini, che dalla settimana scorsa sta facendo visita agli studenti per augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico, ha fatto tappa questa mattina a Castelferretti ed è partita proprio dal plesso di via Veneto, dove sono ospitate anche le ultime classi della primaria Da Vinci, in fase di ricostruzione. «Vengo dal mondo della scuola – ha detto il sindaco ai ragazzi, che si sono riuniti tutti in giardino – e mi sta particolarmente a cuore la cura degli edifici scolastici, che oltre a essere il più sicure possibile devono offrire a studenti e insegnanti tutti i servizi necessari. A voi ragazzi auguro un buon anno scolastico e vi raccomando di essere accoglienti e disponibili con i vostri compagni, specie con chi è più in difficoltà».

Per la Montessori sono stati stanziati complessivamente 70mila euro, di cui 30mila per interventi interni alla scuola (tra i quali la tinteggiatura delle aule, già eseguita), i restanti 40mila proprio per la realizzazione del nuovo campetto polivalente. Questo sarà ricavato nella porzione di giardino già pavimentata, un tipo di pavimentazione che però non è adatta all’attività sportiva. L’area sarà leggermente ampliata e sarà pavimentata con resine sintetiche, che permettono di ottenere una superficie uniforme, hanno ottime prestazioni tecniche per il grado di attrito e il rimbalzo della palla e non hanno bisogno di particolare manutenzione. Saranno realizzati anche nuovi vialetti pedonali, per collegare meglio il nuovo campo polivalente con i due ingressi alla scuola, uno su via Veneto, l’altro su via Marzabotto e con le uscite interne. La tappa a Castelferretti si è conclusa con la visita all’oratorio della parrocchia di Sant’Andrea, dove dallo scorso anno scolastico sono state ricavate aule per ospitare gran parte delle classi della scuola Da Vinci. Il sindaco ha salutato i bambini di prima e seconda, con i quali ha parlato del nuovo plesso scolastico in costruzione: in questi giorni la ditta d’appalto sta predisponendo le fondamenta della nuova porzione dell’edificio. La mattinata era cominciata alla scuola Dante Alighieri di Falconara Alta e all’istituto Gesù Bambino di via XX Settembre, dove dallo scorso anno scolastico sono ospitate le classi della elementare Leopardi.