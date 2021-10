Montesicuro, l'assessore Foresi fa il punto sui lavori

L'assessore Stefano Foresi interviene a proposito dello stato di avanzamento dei progetti di manutenzione a Montesicuro. «Ho visto - spiega l'assessore - il volantino di annuncio dell'assemblea pubblica che si terrà sabato 9 ottobre nella frazione, per affrontare alcuni temi relativi alle manutenzioni, che sto seguendo con attenzione all'interno delle mie deleghe di assessore del Comune di Ancona. Ritengo pertanto utile, ai fini di un corretto sviluppo del dibattito, evidenziare alcuni dei risultati più significativi che abbiamo raggiunto e anche i progetti e le azioni che sono in corso».

«Per quanto riguarda il muro di contenimento di piazza del Montone- spiega Foresi in una nota- dopo i saggi e gli studi effettuati dal geologo, si sta assegnando un incarico per l'effettuazione del progetto strutturale. La procedura è già in atto e i fondi sono disponibili all'interno di un apposito finanziamento da noi reperito per la manutenzione di questo tipo di manufatti.In secondo luogo, relativamente al parco giochi, da circa due settimane è stata approvata una delibera in cui si prevedono 12 interventi da effettuare nei parchi giochi della città, con particolare attenzione alle frazioni. Montesicuro è inserita in questo programma e il mutuo (di un importo complessivo di 200 mila euro al lordo dell'Iva) è già stato richiesto.Come noto, inoltre, l'Amministrazione comunale sta procedendo gradualmente al risanamento di molte strade attraverso un cronoprogramma, che prosegue regolarmente da alcuni mesi. Per Montesicuro è prevista l'asfaltatura della strada di collegamento con l'Aspio e della circonvallazione. Siamo attualmente in fase di gara di appalto.Riguardo alla cura dei marciapiedi e all'abbattimento delle barriere architettoniche nella zona bar e scuola elementare, è stato stilato un accordo quadro triennale, aggiudicato questa settimana, all'interno del quale saranno inseriti anche questi due interventi.Quanto alle procedure di derattizzazione, infine, a Montesicuro sono attualmente installate una serie di trappole, posizionate nei pressi del bar, della scuola e di alcune vie segnalate dai cittadini. Oltre a ciò, è stato effettuato un intervento complementare sulle caditoie. Tutte le trappole e le esche installate sono controllate secondo un cronoprogramma di revisione mensile e l'ultimo controllo a Montesicuro è avvenuto il 29 settembre, nei pressi della rotatoria. Si fa inoltre presente che segnalazioni specifiche riguardo alle derattizzazioni e disinfestazioni possono essere inviate al Comune, all'indirizzo mail derattizzazione@comune.ancona.it. Le segnalazioni vengono recepite dal servizio competente, che interviene con l'installazione di ulteriori trappole, controllate mensilmente.Le istanze presentate dai cittadini di Montesicuro sono, peraltro, in larga parte già state condivise con il Consiglio territoriale partecipazione n. 9, in uno spirito di fattiva collaborazione con l'Amministrazione comunale, e sono riportate nel verbale della seduta del Ctp 9 del 23 settembre 2021».