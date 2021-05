Rilevatore infrazioni, dal 1 giugno saranno attivi due nuovi scanner

Il Comune ha disposto che due nuovi rilevatori d’infrazioni saranno posti in due punti strategici per sanzionare soprattutto l’alta velocità e il passaggio con il rosso

Due rilevatori automatici di infrazioni semaforiche per sanzionare chi passa col rosso, ma anche per elevare le sanzioni previste contro l’alta velocità. E’ quanto disposto dal sindaco di Montemarciano Damiano Bartozzi per potenziare il sistema di controllo automatico delle violazioni commesse soprattutto in relazione al passaggio delle auto in presenza del semaforo rosso.

La Polizia locale ha individuato i luoghi più idonei in corrispondenza della SS16 Adriatica direzione nord al km 284+950 e della strada comunale denominata via Roma all’incrocio con la SS16 Adriatica. Entrambi i rilevatori saranno attivi dal 1 giugno dalle 6.30 alle 23.30.