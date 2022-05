Monsignor Spina in visita pastorale a Falconara Alta: a riceverlo il sindaco Stefania Signorini

FALCONARA - In visita pastorale nella parrocchia di Falconara Alta, l’arcivescovo di Ancona-Osimo è stato ricevuto al Castello dal sindaco Stefania Signorini nella mattinata di ieri, giovedì 19 maggio. E’ stata l’occasione di confrontarsi su potenzialità e criticità del territorio di Falconara e di parlare della forza dell’associazionismo e del volontariato falconarese specialmente in occasione dell’emergenza sanitaria.

«Monsignor Spina ha apprezzato la nostra comunità – riferisce il sindaco Signorini – per la coesione, la grande disponibilità e generosità del volontariato». L’arcivescovo ha avuto parole di elogio anche per il borgo di Falconara Alta, dove di recente è stato ristrutturato il balcone del golfo e realizzata piazza Mondaini. Ha ritenuto il quartiere molto suggestivo e, durante la visita al Castello, ha potuto ammirare la vista sul mare dal belvedere della sede comunale, uno dei punti più alti dell’antico borgo. Da martedì scorso monsignor Spina sta visitando diverse realtà cittadine per un contatto diretto con i fedeli e con i rappresentanti di istituzioni e associazioni.