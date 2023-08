Mondiali di ritmica, il sindaco Ghergo: «Sofia e Milena, tutta la città è con voi»

FABRIANO- Nella prima giornata di gare al campionato mondiale di ginnastica ritmica a Valencia, le due ginnaste della Società Ginnastica Fabriano e cittadine onorarie di Fabriano, Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, hanno brillato incantando il pubblico che ha gremito l’impianto della Feria. Accompagnate dalle tecniche Julieta Cantaluppi e Claudia Mancinelli, le due campionesse hanno ottenuto ottimi risultati al cerchio e alla palla. Sofia Raffaeli ha conquistato due medaglie d’argento ed è prima nella classifica generale, Milena Baldassarri, sedicesima in classifica generale, è in corsa per aggiudicarsi il pass alle Olimpiadi di Parigi 2024. «Avete incantato con la vostra grazia ed eleganza. Tutta la città è con voi- dichiara il sindaco Daniela Ghergo-. Congratulazioni a Sofia per aver vinto due splendide medaglie d’argento in una gara impegnativa ed emozionante. E a Milena che con due bellissime prove sta lottando con determinazione per Parigi 2024». Il primo cittadino volerà a Valencia per le finali all around, per portare simbolicamente l’abbraccio e il sostegno dell’intera città di Fabriano alle proprie amatissime campionesse.