L'esercito apre il suo antico monastero francescano ad Ancona per il FAI

In occasione della 31^ edizione delle giornate FAI di Primavera 2023, il 25 ed il 26 marzo il suggestivo complesso monastico e la chiesa di San Francesco ad Alto, con la sede del Comando Militare Esercito Marche di Ancona, sono stati aperti al pubblico.

La tradizionale manifestazione offre infatti l’opportunità ai cittadini di scoprire tesori di storia, arte e natura in tutta Italia, con visite a luoghi anche poco noti al patrimonio culturale e paesaggistico. A fare gli onori di casa, davanti al sindaco Valeria Mancinelli e a numerose autorità civili e militari, il Colonnello Enrico Ubaldo Gabrielli, Comandante del Comando Territoriale, mentre a far da guida turistica al convento francescano si sono cimentati gli studenti appartenenti al Liceo “Carlo Rinaldini” di Ancona

L’antico monastero del XIII secolo fu fondato nel 1219 su indicazione, secondo la leggenda, di San Francesco di Assisi, il quale decise di farlo erigere sul colle Astagno, sovrastante l’intera città. Il complesso monastico fu successivamente ampliato tra il 1422 ed il 1425 per opera del Beato Gabriele Ferretti. Nelle due giornate di apertura della storica sede, lo stand Info-promozionale dell’Esercito, è stato allestito per l’occasione con lo scopo di fornire informazioni utili relative ai Concorsi per l’arruolamento nella Forza Armata.