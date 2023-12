Molo Clementino e non solo, gli ambientalisti incontrano il sindaco

ANCONA -Incontro tra associazioni ambientaliste e il sindaco Daniele Silvetti. l confronto è iniziato sui problemi del porto e del paventato banchinamento del Molo Clementino per realizzare un porto crocieristico. "Si è preso atto della approvazione da parte del consiglio comunale di un emendamento che ha affermato la volontà di “intraprendere tutte le azioni politiche e amministrative necessarie al fine di interrompere l’iter di realizzazione della banchine per le grandi navi da crociera al molo Clementino- si legge in una nota delle associazioni- in conseguenza di ciò le Associazioni hanno chiesto se non fosse necessario annullare la delibera n.50 del 2019 che aveva di fatto lasciato campo libero all’Autorità portuale per sviluppare il porto crocieristico. Il sindaco Silvetti ha fatto presente che propria dalla volontà espressa dal Consiglio Comunale il 27 settembre u.s., è scaturita la delibera di Giunta comunale n. L 27/10/2023 N.506, approvata alla unanimità di tutti i suoi componenti che ha confermato come condizioni per la approvazione del Documento di programmazione Strategica di Sistema (DPSS) della Autorità Portuale 1) lo “Spostamento del porto commerciale verso la banchina Marche e la realizzazione della cosiddetta "Penisola”, 2) il trasferimento dei traghetti dalla banchina del porto storico all'area ex Silos”, 3) “l’intraprendere tutte le azioni, politiche e amministrative, necessarie al fine di interrompere l'iter di realizzazione della banchina per le grandi navi da crociera al molo Clementino”, 4) “Monitoraggio e previsione della qualità dell'Aria, Mitigazione delle emissioni in aria, Adattamento e prevenzione” e quale raccomandazione che “il fronte edificato lungo il lato occidentale di via XXIX Settembre, da Piazza della Repubblica fino alla rotatoria su via Guglielmo Marconi e la strada stessa”, non sia all’interno del limite dell’ambito portuale e pertanto non si configuri come area di Interazione Porto Città” accogliendo così le richieste avanzate fin dal 2021 dalle Associazioni Ambientaliste e dai cittadini. Sul porto storico il sindaco, a richiesta della Associazioni, si è impegnato a far rimuovere le molte residue reti di Schengen".

"Per quanto riguarda la prosecuzione del P.I.A. il sindaco Silvetti ha dichiarato che il comune stanzia a bilancio € 200.000 per i prossimi tre anni e di essere certo che altri 300.000 arriveranno dalla Regione Marche.Per la mobilità urbana si è preso atto del rinnovo dell’impegno ad attivare la metropolitana di superficie con la riapertura della Stazione Ferroviaria Marittima e della ripartenza del percorso partecipativo del P.U.M.S. (Piano della mobilità sostenibile); le Associazioni hanno proposto di sperimentare, ai fini della sicurezza, presso alcune scuole la creazione di zone scolastiche e/o di zone 30 km. orari. Opinioni molto divergenti si sono riscontrate sulla richiesta di una rapida definizione del percorso della pista ciclabile in via XXIX Settembre-Archi che le Associazioni ritengono essere una infrastruttura di mobilità dolce indispensabile per la città".

"Sul tema del verde è stata accolta dal sindaco la sollecitazione delle Associazioni di approvare il “regolamento del verde urbano”, associazioni che hanno chiesto la necessità di legare ogni abbattimento motivato di albero alla piantumazione di almeno un altro e di iniziare almeno da un CTP o da un quartiere a compiere il censimento del verde e a piantare un albero per ogni nato come previsto dalla L.10 del 2013".