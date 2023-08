Banchinamento molo Clementino, stop dal Ministero: «Bloccato il progetto Grandi Navi»

«E’ arrivato dal Ministero dell’Ambiente lo stop, anche se probabilmente temporaneo, al progetto del banchinamento del molo Clementino. Apprendiamo la notizia con grande soddisfazione poiché da sempre è stata una nostra battaglia, portata avanti assieme ad altre forze politiche, associazioni e comitati cittadini, per la quale abbiamo raccolto firme depositate il 5 ottobre 2022 in Comune di Ancona dagli allora nostri consiglieri comunali». Lo scrive in una nota il Movimento 5 Stelle di Ancona.

« Evidentemente a Roma si sono resi conto, a differenza della precedente amministrazione e di quella attuale, che far sostare grandi navi per molte ore al giorno su diverse giornate la settimana, senza un molo elettrificato e con l’intensificazione di transito di mezzi di servizio e di auto di croceristi, avrebbe portato sia un aumento del traffico a danno della città sia un conseguente aumento di inquinamento dell’aria. Ci si augura che quanto accaduto faccia capire alla nuova Amministrazione che la salute dei cittadini è più importante degli interessi economici, che sono comunque da tenere in considerazione, ma senza provocare danni».