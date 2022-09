Il futuro della moda passa dai social: “Instagram Pop” parla alle imprese e guarda al domani

ANCONA- Sono stati molti gli imprenditori che hanno partecipato alla seconda edizione dello showcase di Instagram Pop presso l’area LAB della Campionaria di Senigallia. L’evento, organizzato da CNA Federmoda Ancona con l’obiettivo di avvicinare le imprese al social che più di tutti è in grado di veicolare un brand e la sua visione, è stato coordinato da Gaia Segattini, Presidente CNA Federmoda Ancona, divulgatrice e fashion designer, che ha intervistato artigiani eccellenti per condividere le loro storie imprenditoriali e personali e le loro esperienze su Instagram.

In particolare Olivia Monteforte, artigiana che crea scarpe su misura, ha spiegato come essere su Instragram le sia servito a mostrare quei dettagli che rendono unici i suoi prodotti sul mercato. Secondo Olivia, infatti Instagram è un luogo poliedrico che le dà la possibilità di raccontare il suo lavoro in modo professionale ed emozionale al tempo stesso. Paola Brunello, creatrice dei bijoux Rosso Cuore ispirati alla giornalista americana Nellie Bly, ha ammesso che il suo rapporto con Instagram non è ancora un matrimonio felicissimo, bensì un lento corteggiamento, anche un po’ conflittuale perché è divisa tra la sua timidezza nel mostrarsi in video e la consapevolezza della potenza di questo mezzo per raccontare i suoi bijoux Nellie Bly e far sì che siano di ispirazione ad altri, come lo sono stati per lei.

Infine Michela Mandolini, la cui Chocolate for Family nasce per offrire una differente esperienza di gusto legata al cioccolato, ha raccontato come finora sia rimasta nascosta per l’imbarazzo di parlare in video, ma che piano piano si sta mettendo in gioco sempre più, per far arrivare la loro unicità senza finzioni e per riuscire a comunicare al meglio – mettendoci la faccia - il valore aggiunto del prodotto che propone. In questo senso, Instagram la aiuta molto a far capire al suo pubblico il grande lavoro che c’è dietro al prodotto.