Mobilità sostenibile e un nuovo sito del turismo: Ancona in gran spolvero al Web marketing festival

Il Web marketing festival di Rimini chiama e Valeria Mancinelli risponde. Il primo cittadino del capoluogo dorico si è soffermato in particolare sul tema della mobilità sostenibile, da declinare attraverso un metodo che metta in campo interventi immediati, ma anche progetti a medio e lungo periodo, su cui si sta intervenendo con un budget di oltre 20 milioni di euro, prevedendo dotazioni per la città che vanno dalle colonnine elettriche ai nuovi mezzi green che stanno per arrivare e a quelli che sono in programma, già finanziati, per i prossimi anni, fino a giungere alla realizzazione della piccola metropolitana di superficie a servizio della città e delle località limitrofe.

«Con Mancinelli al tavolo dei relatori - si legge nella nota - c'erano il sindaco di Firenza Dario Nardella, il sindaco di Torino Chiara Appendino e il sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Mancinelli, Appendino e Pizzarotti hanno rimarcato anche in questa sede la necessità imprescindibile di coinvolgere in prima persona e rendere protagonisti i Comuni nella programmazione e nell'utilizzo dei fondi, per garantire l'efficacia e la celerità necessarie per mettere a disposizione dei cittadini i servizi di cui hanno urgente bisogno in questo delicato periodo di crisi».

Al Web Marketing Festival è stato prensentato anche il nuovo sito del Turismo della città. «Nella sessione mattutina dedicata al web marketing, inoltre, è stato presentato il caso-scuola di Ancona Tourism, il progetto del Comune dedicato ad Ancona destinazione turistica. Carlotta Carucci di Vanilla Marketing, la società che si è aggiudicata il bando per la realizzazione del nuovo sito del turismo dirico, ha esposto il percorso seguito per la definizione del brand e per la definizione della strategia di comunicazione».