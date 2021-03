Libri, "Miti Pop": alla scoperta delle icone degli ultimi 70 anni

Miti pop - lavaggio a freddo è il titolo del libro in uscita il 1 aprile in libreria e negli online store, edizioni Ultra. Il volume è curato da Mirco Delle Cese. Il libro «è una grande cavalcata nell’iconografia e nelle memorie della cultura di massa. Le icone degli ultimi settant’anni: Elvis Presley, Marilyn Monroe, Steve McQueen, Bruce Lee, i Nirvana, Michael Jordan, Rocky, il Cavaliere Oscuro, la Play Station, Il trono di spade, Fortnite, Zerocalcare e tante altre. Un’opera che poggia su una grande base, quella degli anni Cinquanta, indagati in profondità da Lorenzo Barberis, per proseguire con lo spirito dei Sessanta intercettato da Adriano Ercolani e unito quasi in un binomio al decennio successivo, del quale Emiliano Ventura e Luciano Morganti mostrano gli aspetti innovativi e quelli ancora fortemente tradizionali. L’esplosione degli Ottanta viene analizzata dal curatore Mirco Delle Cese, che ci presenta inedite chiavi di lettura. Tommaso Ariemma rende quasi poetico il difficile percorso di depressione degli anni Novanta; Dario Marchetti, il più giovane del gruppo, riesce a evidenziare con colore e precisione chirurgica tutti gli elementi che hanno caratterizzato l’inizio del nuovo millennio, mentre a Diego K. Pierini è affidato il compito forse più gravoso: quello di chiudere il cerchio profetizzando chi e cosa, degli anni Dieci appena vissuti, è e sarà mito pop».

Il curatore

Nato a Roma nel 1972, Mirco Delle Cese nel 1997 entra come permanente nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Autore di I miei anni ’80 (Fondazione Mario Luzi), Piccolo almanacco degli anni ’80 (26 Lettere Edizioni) e Anni ’80 a fumetti e Pellerossa - Antologia dal Sandcreek (Arbor Sapientiae Editore), collabora con interviste e altri articoli con riviste e siti di settore, come Skuola.net, Glianni80.it e Retrottanta.it. Ha scritto le sceneggiature teatrali Portineria Zorro, Un fantasma per due e L’abito fa il monaco. Cura la rubrica Almanacco Pop in onda ogni giorno su Radio Show Italia ed è stato redattore del portale giornalistico Italiani Coraggiosi. Studia da autore fumettista, cinematografico e televisivo.