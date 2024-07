Selezioni di Miss Italia, la fascia di Miss Senigallia alla 18enne Vittoria Latini di Cupramontana

SENIGALLIA – Nell’incantevole scenario della Rotonda a Mare si è svolta una delle selezioni di Miss Italia 2024. Una serata di bellezza, eleganza, tanto intrattenimento che ha visto Piazzale della Libertà gremita di pubblico. Ad aggiudicarsi il primo posto ed ottenere la fascia di Miss Senigallia 2024 la 18enne Vittoria Latini di Cupramontana, studentessa al Liceo Linguistico che ha come obiettivo professionale quello di diventare giornalista. Ad incoronarla l’attuale Miss Italia in carica, Francesca Bergesio.

La serata, condotta da Marco Zingaretti, storico presentatore del concorso, ha visto classificarsi al secondo posto Irene Boschi (Miss Rocchetta Bellezza), al terzo posto Valeria Valentini (Miss Framesi) a seguire Sara Marconi, Sofia Tirabassi e Chiara Crudeli. La fascia di Miss Mascotte a Lucrezia Pierucci. Ben 18 le concorrenti provenienti da tutto il territorio Regionale. Successo ed applausi per gli energici allievi della scuola Nirvana di Senigallia che si sono esibiti in due straordinarie performance. Ad aprire la serata il sassofonista Bruno Di Terlizzi con il brano “Una rotonda sul mare”, a seguire altre suggestive esibizioni. La coppia di ballerini, nonché fratelli, Michela e Gabriele si sono esibiti in un coinvolgente medley di latino americani.

La serata è stata organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con l’Agenzia Pai. Il concorso di Miss Italia quest’anno compie ben 85 anni di storia e come ha dichiarato il conduttore durante la serata, quest’anno la nostra Regione Marche vedrà ospitare le fasi delle prefinali e finali nazionali. Intanto le selezioni continueranno nelle prossime sere e settimane toccando località come Montegranaro, Porto San Giorgio, Numana, Sarnano, Amandola, Pedaso ed atre fino ad arrivare alla Finalissima Regionale prevista per il 24 Agosto che si terrà anche quest’anno a Varco sul Mare di Civitanova Marche.