“Miss Curvyssima”, l’anconetana Martina Antognini vola ancora alla finalissima nazionale

ANCONA- Era già capitato nell’edizione 2021 e, già allora, fu un grandissimo successo. Ha deciso di bissare anche per “Miss Curvyssima 2022” la trentaduenne anconetana Martina Antognini che, conquistando la fascia di Miss Plus Size, si è classificata per la finalissima nazionale. Nella tappa di sabato 9 luglio, che si è svolta al Ristorante da Valdo di Forlì, la bellezza dorica ha conquistato la giuria presente strappando il pass per l’ultimo atto del concorso. Premi anche per le altre marchigiane Stefania Spalletti di Corridonia (Miss “Infortunistica Minutillo) e Silvia Meschini di Jesi (Miss “Il mondo del pane”).

«Sono emozionatissima – ha spiegato la Antognini – Non mi aspettavo di classificarmi alla finale nazionale già alla seconda tappa. Questo concorso riesce a tirare fuori la bellezza delle “curvy” che non sono le grasse o le sovrappeso come definisce qualcuno. Le “curvy” sono donne con una grande femminilità, con le curve e la piena consapevolezza della propria bellezza. E’ qualcosa di molto profondo. La mia vittoria più grande? Camminare in passerella senza paura di chi mi guarda. Ho acquisito sicurezza, sono tornata a sentirmi bella. Vincere questa fascia racchiude tante sensazioni e sentimenti e ora proveremo a giocarcela anche in finale».

Ancora nessuna indiscrezione sull’atto conclusivo del contest, di cui nei prossimi mesi si saprà sicuramente qualcosa in più. Toccante, infine, il messaggio della “madrina” Samantha Togni secondo cui «Ogni donna merita di amarsi per ciò che è, in ogni sua forma e aspetto».