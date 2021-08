Miss Cinema Marche 2021: Alice Peter incanta Numana e conquista la fascia

Numana scrigno di bellezze ha ospitato una delle tappe del Concorso Nazionale di Miss Italia 2021. Dopo le diverse selezioni provinciali iniziate a metà giugno il Concorso Nazionale è giunto all’assegnazione delle fasce Regionali. Ieri sera, 17 agosto, nella suggestiva piazza del Santuario sono scese in gara 21 concorrenti provenienti da ogni parte della Regione ed ha visto prima classificata la 19enne Alice Peter di Marotta che si aggiudicata la prestigiosa fascia di Miss Cinema Marche 2021.

La serata è stata condotta da Marco Zingaretti volto noto di questa e altre kermesse. Madrina della serata l’attuale Miss Italia in carica Martina Sambucini. Soddisfazione anche dal primo cittadino, il sindaco Gianluigi Tombolini che ha espresso con grande orgoglio e soddisfazione l’aver riportato una delle tappe del concorso nella sua rinomata città. Presidente di giuria il consigliere regionale leghista Mirko Biló che intervistato dal presentatore ha ricordato il progetto “Ricominciamo a vivere” ideato dalla Regione per riscoprire i borghi marchigiani.

Non sono mancate le esibizioni canore con i vincitori regionali del Concorso Nazionale del “Cantagiro”: Francesco Simoncini e Federica Cingolani. Sotto la direzione artistica dell’Agenzia Pai, oltre ad Alice Peter prima classificata, hanno gareggiato: Rebecca Rossi, Arianna Tomassini, Erica Di Girolami, Veronica Ceccarelli, Maria Paola Merlonghi, Sara Montali, Chiara Ferranti, Nicol Badiali, Manuela Borghetti, Maria Francesca Guerrieri, Shari Romoli, Chiara Girolami, Rebecca Bonfiglio, Milena Masci, Emma Calí, Nadia Baleani, Francesca Agostinelli, Giulia Calvaresi, Sofia Lou Straccini. Presente ma fuori concorso la Sanbenedettese Martina Spezzaferro che poche sere fa si è aggiudicata la fascia regionale di Miss Sport Marche che si unisce alle altre vincitrice delle altre fasce regionali: Gaia Foglini di Fermo Miss Be Much Marche, Angelica Marina di Porto Sant’Elpidio Miss Rocchetta Bellezza Marche, Katia Caselle di Pesaro Miss Miluna Marche. Il concorso prosegue con le ultime due selezioni regionali che vedranno L assegnazione di Miss Sorriso e Miss Eleganza mentre già sono in corso i preparativi per la finalissima regionale prevista per il prossimo 29 Agosto dove a Civitanova Marche verrà eletta la nuova Miss Marche 2021.