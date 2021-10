La bellezza prende quota: all'aeroporto le finale di Miss Blumare 2021

Finale regionale del concorso di bellezza Miss Blumare all’aeroporto delle Marche Raffaello Sanzio. "La struttura - si legge nella nota - non ha fatto altro che avvalorare l’appeal dell’evento mettendo in evidenza quella peculiare caratteristica del brand “Miss Blumare” che è la vocazione al turismo e all'incontro delle culture. Miss Blumare è il primo concorso nazionale di bellezza la cui finale si svolge a bordo di una nave da crociera della flotta MSC".

“Miss Blumare 2021” sarà eletta a bordo di MSC Seashore, la nuova ammiraglia di MSC varata ad Agosto 2021. "Essere a bordo di una delle navi più innovative al mondo, caratterizzata da nuove soluzioni, nuovi spazi, nuove esperienze da vivere a bordo non può che significare un motivo di grande prestigio. L'itinerario con imbarco a Genova il 17 Ottobre toccherà gli scali di Napoli, Messina, La Valletta (Malta), Barcellona, Marsiglia e Genova. Le venti splendide aspiranti miss hanno dato vita ad uno show elegante e brioso, sapientemente orchestrato dal conduttore di Miss Blumare 2021, Luca Iron Taglioni, sfilando nei grandi padiglioni dell’aeroporto allestiti con tappeto rosso e addobbi floreali, a suon di musica live e guidate da uno staff di professionisti dell’agenzia Bc Events di Cristiano Belfiore (esclusivista regionale del concorso)".

Il consigliere di Ancona International Airport, Goffredo Brandoni, ha introdotto gli ospiti della serata alla presenza di un pubblico opportunamente distanziato, nel rispetto delle vigenti norme anti contagio, "tra il quale spiccava la presenza di alcuni dei sindaci dei comuni limitrofi: la signora Stefania Signorini, il signor Davide Fiorini ed il signor Thomas Cillo, rispettivamente primi cittadini di Falconara, Camerata Picena e Monte San Vito, e entusiasmante dall'intervento del Dottor Carlo Ciccioli che, in rappresentanza del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, ha portato un messaggio di sviluppo e prospettive di rinascita, non solo per l’aeroporto ma per tutta l’ampia filiera regionale ad esso collegata". La serata si è conclusa con la premiazione delle miss marchigiane "che sono ammesse di diritto alla finale nazionale a bordo della più grande nave da crociera italiana la MSC Seashore a partire dal prossimo 17 ottobre".