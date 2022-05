Giornata dei bambini scomparsi, la polizia consegna il segnalibro che toglie dai pericoli

ANCONA - Oggi, in occasione della giornata mondiale per ricordare i bambini scomparsi e per la prevenzione del fenomeno, la Polizia di Stato distribuirà dei segnalibri ideati dalla Direzione Centrale Anticrimine.

Sono 3.589 minori scomparsi in Italia nei primi quattro mesi dell’anno, circa il 64,63 % del totale delle denunce di scomparsa. La percentuale di ritrovamenti è del 72,11 % per gli italiani e del 31,17% per gli stranieri.

Le motivazioni spesso sono molteplici : disagi familiari, droga, adescamenti, cyberbullismo, Revenge porn. «E’ importante che gli adolescenti sappiano che non sono soli, che le Forze dell’Ordine e la Polizia di Stato in prima linea tra queste, è in grado di offrire una risposta efficace e pronta, in loro aiuto» scrive la Questura in una nota. Il segnalibro, rivolto particolarmente ai bambini e ragazzi, contiene l’indicazione dei principali numeri di emergenza. Tra questi il 112 ed il 114, numeri europei per chiedere aiuto e contro la violenza sui minori, ma anche l’App YOUPOL, per parlare direttamente con un operatore della Polizia di Stato. L’app consente di inviare messaggi e dialogare direttamente con le centrali operative delle Questure di tutto il territorio nazionale.

La domanda rivolta ai ragazzi è chiara “ Hai bisogno di aiuto?” e altrettanto chiara è la risposta di sicurezza che la Polizia di Stato vuole dare. «Esserci sempre, soprattutto per i bambini ed i ragazzi che sono in difficoltà». La distribuzione dei segnalibri continuerà nei prossimi giorni oltre che negli esercizi commerciali, nelle scuole, nelle palestre, negli oratori e centri scout, ad Ancona ed in tutta la provincia, grazie anche ai Commissariati di Fabriano, Jesi, Osimo e Senigallia.