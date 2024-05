Giovani piloti scendono in pista, divertimento e adrenalina in sella a mini moto da cross

ANCONA- Grande successo per la prima edizione di “Urban Cross”, progetto pilota di avvicinamento al motociclismo, organizzato dal Moto club anconetano Bad Racing in collaborazione con la Uisp e con il patrocinio del Comune di Ancona. L’iniziativa, dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni, si è svolta nei giorni scorsi in Piazza Pertini. Oltre 80 i bambini che, dalle 13:00 alle 20:00, hanno provato gratuitamente mini moto da cross a presa diretta affiancati da istruttori e tecnici educatori certificati UISP e Coni, che li hanno accompagnati in un piccolo percorso allestito per l’occasione. Prima di scendere in pista, i giovani piloti sono stati formati con delle nozioni di base, necessarie per muoversi nel circuito in sicurezza, e sono stati dotati di casco, guanti ed altre protezioni essenziali.

«Il nostro obiettivo era quello di dare l’opportunità ai bambini di salire su una mini moto da cross e di avvicinarli a questo sport, ancora poco conosciuto- commenta Andrea Urbani, coordinatore del Bad Racing MX Team-. È stato davvero gratificante vedere i sorrisi dei giovani aspiranti motociclisti. Sinceramente non ci aspettavamo un numero così elevato di partecipanti. A metà pomeriggio abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni altrimenti non ci sarebbe stato tempo per far provare a tutti il percorso. Siamo davvero molto soddisfatti e il nostro ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione». In piazza Pertini erano presenti anche il vicesindaco e assessore allo Sport, Giovanni Zinni, e il consigliere comunale Luca Marcosignori (Ancona Protagonista). «Entrambi si sono presi a cuore questo sport e ci stanno supportando nel realizzare dei progetti che abbiamo in cantiere, tra questi la ricerca di un terreno, nei pressi di Ancona, dove poter costruire un crossodromo» conclude Urbani.