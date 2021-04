Un milione di euro per l'associazione Veryditas: la donazione dei Merloni

Donazione da un milione di euro all'associazione Veryditas, Onlus di tipo sanitario impegnata con attività scientifiche e culturali a promuovere la tutela della salute e il miglioramento della qualità della vita. E 200mila euro destinati all'acquisto di beni e dispositivi medicali necessari per l'ospedale di Torrette. È la maxi donazione effettuata dallatitolare della Ariston Thermo che è stata messa a dura prova dalla pandemia. L'ingegner Francesco Merloni, 95 anni, e suo figlio Paolo sono stati infatti ricoverati per circa un mese presso l'Ospedale Torrette, dove sono stati curati da Marcello Tavio, direttore Malattie infettive agli Ospedali Riuniti di Ancona e presidente della Società italiana malattie infettive e tropicali e da Aldo Salvi, responsabile Medicina Generale azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. «Chi è stato colpito dal Covid - ha raccontato Francesco Merloni - sa che l'esperienza della malattia può essere particolarmente severa. La guarigione è stata complessa, è stata un atto di resilienza fisica. La donazione di un milione di euro all'associazione Veryditas è un riconoscimento che la nostra famiglia vuole esprimere agli operatori sanitari dell'Ospedale Torrette di Ancona nel contrastare la pandemia". L'associazione non è solamente un'entità scientifica distante dalla popolazione, ma, come si legge nel suo statuto, Veryditas è laica, aperta, apolitica e volta a promuovere il metodo scientifico per lo studio della natura e della persona. "Un'azione di questa entità non si verifica tutti i giorni - ha commentato Tavio - La famiglia Merloni ha dimostrato non solo grande generosità, ma anche sensibilità e intelligenza, perché questa donazione non finisce solamente in apparecchiature, ma anche e soprattutto in competenza degli operatori. Non sarò mai grato abbastanza a questa famiglia per aver scelto di declinare la generosità in un modo così inedito, perché puntare sulla professionalità invece che su cose concrete e visibili è qualcosa che va a beneficio del territorio, quindi a beneficio di tutti. È stato un grande privilegio conoscere l'ingegnere: quando è stato ricoverato, io e Aldo Salvi abbiamo profuso tutte le nostre forze per salvarlo, ma lui da parte sua ha messo in campo uno spirito, una pazienza e una serenità determinanti per tornare alla vita».

«Formazione e ricerca non sono perituri - aggiunge Salvi - Occorre che sia alimentata la possibilità di fare tramite protocolli di studio comuni oltre gli stessi strumenti a disposizione. L'associazione Veryditas nasce dal Covid e dalle sfide che questa patologia ci ha posto, ma vuole andare oltre, con l'ambizione di rimanere attiva anche quando, speriamo presto, il Covid diventerà un ricordo. L'obiettivo è di dare profondità di campo alla generosità della famiglia per portare beneficio al territorio, quindi alle persone concrete che potrebbero avere bisogno di un ospedale efficiente e di cure moderne. Le conquiste della scienza sono conquiste per il genere umano».