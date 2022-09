Giù il sipario, teatro vernacolare in lutto: è morta Milena Amorosi. Addio "Sor'Alvira" 

ANCONA - Teatro vernacolare in lutto, se n'è andata Milena Amorosi. L'attrice, icona del festival del Dialetto di Varano, si è spenta mercoledì scorso all'età di 94 anni.

Proprio sul palco di Varano ricevette, nel 2003, il premio alla carriera insime a Rinaldo Mancini. Carriera che iniziò con la lettura di poesie per poi passare alla radio e alla compagnia di Mario Fuligna. Milena ha recitato in "Le tre foje d'edera" e "L'imbriagò", ma è ricordata anche per essere stata la "Sor Alvira" interpretando i sonetti di Duilio Scandali. Fu anche la perpetua in "Don Checco" di Aldo Buatti e recitò nel film "La dama degli scacchi" ni primi anni 2000. Funerali oggi alle 16, nella chiesa di Santa Maria in Castagnola a Chiaravalle.