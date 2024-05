Da Vallemiano a Mezzavalle, torna la "Mezza traversata del Conero" tra le bellezze del parco

ANCONA – Torna la Mezza Traversata del Conero, la passeggiata di 11 km quasi interamente nel Parco del Conero lungo la nuova pista ciclopedonale. L’appuntamento è il 25 maggio alle 8.15 a Vallemiano, con ritrovo sotto i piloni di via Paolucci 5. Imboccato il percorso Direzione Parco, l’arrivo dopo circa 4 ore soste escluse è al belvedere sopra la spiaggia di Mezzavalle.

A organizzare la Mezza-Traversata è l’associazione Legambiente Pungitopo Ancona nell’ambito di Sistema, il progetto per la cura ambientale come leva di sviluppo sostenibile, promosso dal Comune di Ancona assieme al Parco del Conero, Irbim Cnr Ancona, Csv Marche, Polo9, Casa delle Culture Ancona - Il Pungitopo, Hort, Scholanova di Varano e Sineglossa, con il contributo di Fondazione Cariverona. L’appuntamento apre la rassegna “Direzione Parco Scenico”, ideata dal Pungitopo e Casa delle Culture, sostenuto da Progetto Sistema e in programma fino a settembre nel palcoscenico naturale del sentiero Direzione Parco. Il calendario prevede dieci appuntamenti, tra cui camminate con esperti alla scoperta della natura, anche notturne con lo sguardo verso il cielo, concerti musicali e mostre di artisti locali.

Questo l’itinerario del 25 maggio per la Mezza Traversata: imboccato il sentiero Direzione Parco da Vallemiano, si sale sino al bivio di Montacuto, per scendere sotto la Sardella lungo un’ampia vallata sino al bivio per Varano. Si prosegue lungo la valle del Boranico, fino a lasciarla risalendo lungo la collina che porta al parcheggio per Portonovo. Quindi, poco prima, si svolta a sinistra per andare verso la strada provinciale e lo stradello per Mezzavalle. Dal belvedere, chi vuole potrà scendere in spiaggia o rientrare direttamente con il bus linea 93, si consiglia di munirsi in anticipo del biglietto. Il dislivello della camminata è di 300 metri. Indicati scarponcini da trekking e bastoncini e una riserva d’acqua poiché sono assenti fontanelle. In caso di tempo incerto, consultare il sito https://www.pungitopo.org/ o le pagine social dell’associazione il Pungitopo.