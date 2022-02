Criticità idrogeologica, vento e mare: allerta meteo

SENIGALLIA - La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per vento e mare, valido dalle ore 12.00 alle ore 24.00 del 25 febbraio 2022. L'avviso prevede nelle zone in cui ricade il territorio del Comune di Senigallia, nelle prima fase, a partire dalle ore 12.00, lo stato di allertamento ordinario (giallo), per criticità idrogeologica, vento e mare.

Nel pomeriggio, dalle ore 18.00, il rapido transito di un fronte freddo determinerà venti nord-orientali in particolare lungo la fascia costiera, con conseguente aumento del moto ondoso e possibilità di mareggiate.