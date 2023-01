Tregua finita, tornano gelo e temporali: prevista neve a bassa quota anche nelle Marche

Ci attendono neve, tanto freddo e gelate. Lo abbiamo aspettato a lungo e ora l'inverno si fa sentire. Torna la neve anche nelle Marche, probabilmente già questo fine settimaan. La tregua dal maltempo che stiamo vivendo in queste ore non durerà a lungo. Anzi, praticamente è già finita. Sta infatti per fare irruzione sulla penisola un nuovo ciclone di aria fredda che porterà a un calo delle temperature e, di conseguenza, ad altre nevicate anche a quote basse e molto basse, per quanto non si prevedano ad oggi fiocchi bianchi anche in pianura, ma solo in montagna e in collina.

Ma guardiamo le previsioni nel dettaglio. Per la giornata di venerdì gli esperti di 3BMeteo segnalano rovesci sparsi e possibilità di locali temporali su medio-basso Adriatico e Sud. La neve cadrà già dai 400 metri tra Appennino Toscano, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, mentre in Calabria e Sicilia solo oltre i 700 metri. I fiocchi bianchi imbiancheranno prevalentemente l'Appenino (come abbiamo visto anche a quote collinari) anche perché al Nord e sulla Toscana il tempo sarà generalmente sereno. Occhio alle temperature con le minime che saranno comprese tra -1°C e +4°C al Centro-Nord e tra 3 e 9°C al Sud. In calo anche le massime che al Centro-Nord si attesteranno tra i 3 e i 7 gradi e nelle regioni meridionali tra 7 e 12° C.

Veniamo alla giornata di sabato. Sul versante del medio-basso Adriatico la quota neve resterà piuttosto bassa tant'è che si prevedono fiocchi bianchi sopra i 300-400 metri, mentre altrove nevicherà solo sopra i 6-700 metri. Al Nord e sulla Toscana il cielo continuerà ad essere generalmente sereno. Nonostante il sole però le temperature saranno gelide e ci sarà un nuovo calo nei valori termici: nelle regioni settentrionali i valori saranno compresi tra -1°c e +2°C, ma nei fondonavalle si potrà scendere addirittura a -5/-6°! Al Centro le minime si attesteranno tra -1°C e +4°C, mentre al Sud tra 3 e 7°C, salvo eventali picchi di -3/-4°C sull'Appennino.

Per quanto riguarda la giornata di domenica, le massime inizieranno a risalire, ma le minime si manterranno generalmente molto basse specie al Nord. Secondo i meteorologi potrebbe persistere qualche precipitazione nevosa tra Marche, Abruzzo e Molise a partire dai 200-400 metri, oltre i 700-900 metri su Basilicata, Calabria e Sicilia. Al Nord, su Toscana, Lazio e coste campane il tempo si prevede soleggiato.