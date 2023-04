Verso Pasqua e Pasquetta, le ultime sul meteo: le previsioni per il week end nelle Marche

ANCONA - Primavera in soffitta e condizioni meteo invernali in diverse regioni italiane, ma le Marche forse la scamperanno. Nubi sparse lungo la costa adriatica, ma senza pioggia e addirittura con temperatura in aumento.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, le correnti fredde entrate nel cuore del Mediterraneo stimolano la formazione di una veloce depressione con maltempo al Sud e instabilità al Centro. Il risultato sono temporali, locali grandinate e neve fino a quote collinari al Sud. Oggi, mercoledì 5 aprile, il dipartimento della Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla su parte della Basilicata, della Calabria e della Sicilia.

Giovedì si prevede un miglioramento al Sud e una sostanziale stabilità al Centro Nord. Al Nord si attende un meteo variabile sulla Liguria e l'Emilia occidentale con qualche isolato piovasco in rapido esaurimento entro il pomeriggio, nevoso fino a quote di bassa collina, più soleggiato altrove. Al Centro invece sono attese ampie schiarite sulle regioni tirreniche, nubi sparse lungo l'Adriatico ma con bassa probabilità di fenomeni salvo residui sull'Abruzzo al mattino, nevosi fino a quote collinari. Più variabile al Sud. Temperature in lieve rialzo ma ancora ovunque sotto media.

Per venerdì è atteso un nuovo impulso freddo che investirà le regioni centro settentrionali con rovesci, temporali e nevicate sia sulle Alpi sia sull'Appennino settentrionale. Temperature in calo le massime al Nord, in aumento le minime ovunque. "Questo impulso - dicono da 3bmeteo - stimolerà la formazione di un secondo minimo sul Mediterraneo che avrà una storia sul Sud Italia e su parte del Centro Nord per il Sabato Santo, la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta".