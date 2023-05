Allerta meteo, possibili criticità idrogeologiche. Il Comune: «Non uscite di casa se non per necessità»

JESI - Allerta meteo per domani con possibili criticità idrogeologiche: il Comune invita quanti abitano in zone soggette ad allagamenti a mettere preventivamente al riparo eventuali beni che possano danneggiarsi. "Si raccomanda di prestare la massima attenzione in strada, specialmente in prossimità di sottopassi o nelle vie periferiche che attraversano fossi o costeggiano torrenti- scrive l'amministrazione in una nota- il Comune, che si riserva di chiudere preventivamente strade che potrebbero essere soggette ad allagamenti , ha già messo in preallarme anche ditte esterne che, se necessario, interverranno in supporto agli operai comunali con escavatori contro fenomeni franosi o autoscale per interventi sulle alberature. Vale per tutti la raccomandazione di uscire di casa e di mettersi in strada solo in caso di necessità".