Arrivederci afa, arrivano i forti temporali: è allerta meteo

ANCONA - La Protezione Civile Regionale, ha emesso un messaggio di allerta per criticità dovuta a temporali. ll transito di due saccature, nella serata di martedì ed in quella di mercoledì, daranno luogo a rovesci o temporali anche di forte intensità in particolare lungo la fascia costiera. L'avviso prevede rovesci o temporali sparsi nelle zone collinari e costiere localmente di forte intensità, dalle ore 18.00 fino alle ore 24.00, di martedì 7 giugno 2022.