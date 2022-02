Allerta vento, raffiche fino a burrasca: l'allerta della Protezione civile

SENIGALLIA - La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per vento, valido per tutta giornata del 21 febbraio 2022. Il transito di una perturbazione proveniente dall'Europa centrale determinerà sul medio versante adriatico condizioni di favonio. Il territorio in cui ricade il Comune di Senigallia sarà interessato da condizioni di favonio con raffiche fino a burrasca. Intensità in attenuazione dal tardo pomeriggio.