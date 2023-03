Il brutto tempo ha davvero le ore contate? Come sarà la prima settimana di primavera secondo il meteorologo anconetano

ANCONA- Ad Ancona un inizio di primavera con il cappotto, cielo nuvoloso, temperature non proprio miti. Ma il brutto tempo ha le ore contate perché già da oggi pomeriggio le nubi grigie lasceranno posto ai caldi raggi del sole. Da domani le temperature saranno in salita e le belle giornate ci accompagneranno per tutta la settimana. Clima ideale per concedersi un weekend fuori porta, fare passeggiate e scampagnate in compagnia. L’importante però è vestirsi a strati perché la mattina l’aria sarà fresca, mentre nelle ore centrali della giornata si toccherrano i 20°. «Ieri è passata una struttura calda con precipitazioni ormai in esaurimento. Nelle prossime ore le nuvole andranno via e il tempo sarà soleggiato- spiega Francesco Iocca, meteorologo Protezione Civile Marche-. Da domani il tempo sarà bello con venti deboli e l’alta pressione ci accompagnerà per tutta la settimana. Le minime saranno stazionarie. Stando alle previsioni per domani (mercoledì 22 marzo ndr), ad Ancona la mattina sarà ancora un po’ freschino, con le minime intorno ai 7°, mentre nelle ore centrali della giornata le massime raggiungeranno i 18°. L’escursione tra le minime e le massime è tipica dell’inizio primavera: minime fresche e massime intorno ai 20°». Giovedì (23 marzo ndr) le temperature saliranno ancora, 8° la minima, mentre le massime raggiungeranno i 20° nella fascia costiera e nella media collina. Poi per tutta la settimana ci aspettano tempo sereno e temperature gradevoli. «Non siamo lontani dalle medie climatiche del trentennio 1981-2010 relative agli ultimi 10 giorni di marzo- afferma l’esperto-. In quel trentennio la media delle minime è stata di 8,5°, quella delle massime 16°. Confrontandole con i dati odierni le minime di questo inizio primavera sono sotto la media e le massime sono in media o sopra la media di un paio di gradi».