Raddoppia il mercatino del centro: le iniziative per i bambini 

Il Mercatino del centro raddoppia regala ai bambini una giornata interamente dedicata alla fantasia. Stand, animazione e cibo di strada saranno protagonisti sabato 6 e domenica 7 novembre in piazza Mazzini e nell’isola pedonale di via Bixio. Oltre al consueto appuntamento della prima domenica del mese con gli stand di artigiani, hobbisti, commercianti e creativi, a novembre le iniziative si estendono anche al sabato, quando il centro città diventerà il regno di ‘Alice nel paese delle meraviglie’. A partire dalle 16.30 del 6 novembre Alice e il Cappellaio Matto, dall’alto di lunghissimi trampoli, percorreranno le strade del centro, mentre il Bianconiglio si improvviserà giocoliere per stupire grandi e piccini. Sarà possibile lavorare il fimo e creare splendidi gadget con lo Stregatto, all’interno dell’area dedicata al ‘Laboratorio delle meraviglie’, mentre due figuranti impersoneranno le carte che porteranno l’intrattenimento in tutta l’isola pedonale.

Ci saranno anche gli stand di artigiani, hobbisti e creativi che resteranno aperti dalle 10 alle 20. Domenica 7 a proporre i loro articoli, sempre dalle 10 alle 20, saranno anche i commercianti del centro, per l’ormai tradizionale mercatino. In entrambe le giornate sarà presente un food truck che offrirà pizza cotta nel forno a legna, panini con formaggi, salumi, salsiccia e porchetta. Ci saranno anche stand gastronomici dedicati uno alle visciole, uno alla liquirizia, e ancora fritti misti, zucchero filato, caramelle, piadine.