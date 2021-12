Al via i mercatini di Natale: gastronomia, artigianato e hobby

Parte sabato 4 dicembre la stagione dei mercatini in centro a Falconara: ogni weekend e nei festivi fino al 19 dicembre associazioni di volontariato, artigiani del gusto, hobbisti, produttori e commercianti esporranno le loro idee regalo e contribuiranno ad animare via Bixio e l’ex Mercato Coperto.

Si parte sabato 4 e domenica 5 con il ‘Mercatino di Natale’, che sarà allestito nell’isola pedonale di via Bixio e nell’ex Mercato Coperto. Specialità gastronomiche, oggetti di artigianato artistico e di hobbistica saranno protagonisti di questo primo appuntamento che vedrà le bancarelle aperte dalle 10 alle 20. Ad arricchire le due giornate, organizzate da New Event, sarà l’animazione legata al mercatino: nel pomeriggio di sabato i personaggi in carne ed ossa di ‘Alice nel paese delle meraviglie di Natale’ si aggireranno per le vie del centro e aspetteranno i più piccoli alla tavola del non compleanno di piazza Mazzini, in omaggio al villaggio di Alice allestito nella stessa piazza per tutto il periodo delle festività. Domenica pomeriggio invece l’animazione sarà a tema Peter Pan, un tributo al musical che sarà messo in scena in piazza Mazzini alle 17.30 da Art Dream Musical.

Martedì 7 nel pomeriggio e mercoledì 8 per l’intera giornata, all’ex Mercato Coperto, il mercatino più goloso: ‘Dolcemente Natale’ con le creazioni di La Mou Dolce Lab, la pasticceria falconarese premiata da Damiano Carrara e Katia Follesa di Cake Star nella disfida tra i pasticceri marchigiani. Ad arricchire il pomeriggio dell’Immacolata, la prima caccia al tesoro dei regali di Natale, che coinvolgerà l’isola pedonale tra via Bixio e piazza Mazzini.

All’insegna della solidarietà l’appuntamento dell’11 e del 12 dicembre: nell’ex Mercato Coperto e in via Bixio ci sarà il Mercatino delle associazioni, che permetterà di acquistare oggetti creati dai volontari e idee regalo il cui ricavato sarà utilizzato dalle stesse associazioni benefiche. Aderiscono all’iniziativa Unitalsi (che sarà presente con uno stand in via Bixio), Cifa onlus, Noi come prima, Unicef, Artis 2000, Serenamente, Avulss, Anita onlus, Foodbuster (nella Sala Mercato). Sabato 18 e domenica 19 dicembre ultimo ‘Mercatino di Natale’ del 2021, con gastronomia, artigianato e hobbistica a cura della New Event. Nel pomeriggio del 19, a partire dalle 16.30, lungo le vie del centro ci saranno anche Babbo Natale e Mamma Natale che accoglieranno tutti i bambini.