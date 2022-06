Mense scolastiche, servizio per il settimo anno nella top 10 nazionale

JESI - Il servizio di refezione scolastica del Comune di Jesi si conferma nella Top Ten italiana per il settimo anno consecutivo, praticamente da quando è stata istituita questa speciale classifica da Foodinsider, l’Osservatorio per promuovere e rendere visibili quei modelli di mensa che non hanno il solo obiettivo di saziare, ma di nutrire, educare, creare sviluppo economico e sociale nel rispetto dell’ambiente. Sulla base dei risultati diffusi nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati, Jesi si piazza al quinto posto tra i 55 centri monitorati in tutta la penisola (dietro Fano, Parma, Cremona e Rimini), consolidando il proprio rating con un punteggio di 168. «I migliori menu - scrive l’Osservatorio - si distinguono per la biodiversità della dieta, l’assenza di cibi processati, un buon equilibrio dei nutrienti e una spiccata sensibilità verso l’ambiente. Non sono tanto lontani dal podio i menu di Rimini e Jesi che si distinguono per il legame alla gastronomia e ai prodotti locali».

Il Comune di Jesi ha iringraziato la JesiServizi, che gestisce l’attività di refezione scolastica, il Comitato mensa dei genitori e la società che ha l’appalto del servizio per questo nuovo straordinario risultato. I pasti, circa 1500 giornalieri, prevedono l’utilizzo di prodotti biologici quasi al 100%, il pesce fresco dell’Adriatico e l’assenza totale di plastica nei refettori. L’indagine dell’Osservatorio Foodinsider si basa su un questionario sviluppato da specialisti della sanità per misurare l’equilibrio della dieta nelle mense scolastiche. A questo strumento è stata aggiunta una serie di domande con interviste ai responsabili delle mense scolastiche. Inoltre viene affiancato un sondaggio che punta a rilevare la percezione dell’utenza rispetto alla qualità del servizio, la dimensione dei consumi e dei controlli da parte dei commissari mensa.