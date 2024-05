ANCONA | Al via il 13 maggio le iscrizioni per le mense scolastiche

ANCONA - Il servizio di Mensa scolastica viene erogato dal Comune agli alunni delle scuole d’infanzia e primarie. I genitori interessati per l’anno scolastico 2024-2025 devono presentare domanda di iscrizione e/o di rinnovo solo ed esclusivamente attraverso il portale Entranext.

Le domande di iscrizione al servizio Mensa scolastica devono essere presentate dal 13 maggio al 30 giugno 2024. Oltre tale data le domande vengono accettate con riserva. Per effettuare l’accesso al Portale attraverso il link https://portale-ancona. entranext.it è necessario essere in possesso di identità digitale certificata, quindi dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Cohesion. Per beneficiare dell’abbattimento della tariffa con il modello ISEE 2024, riservata ai soli nuclei familiari residenti nel Comune di Ancona, sarà sufficiente, all’interno della procedura di iscrizione, dare il consenso ad Ancona Entrate Srl ad acquisire dal sito INPS i dati della propria attestazione 2024 per calcolare la tariffa agevolata senza dover dichiarare o allegare alcun documento. Se non si da il consenso, l’iscrizione sarà valida senza agevolazioni.

Verifica. Nel menu Servizi Scolastici Elenco Richieste si può verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta; in caso di errori o anomalie verrà inviata una notifica via email. Verrà comunque inviata una email di conferma che la richiesta è stata presa in carico. Ancona Entrate Srl è a disposizione per l’assistenza sulla procedura e per tutte le informazioni sull’iscrizione al seguente numero: 800 551 881 oppure tramite mail: fatturazionemensa@ anconaentrate.it

Per informazioni sul servizio ristorazione (diete, menù ecc.) contattare 071.2225070 – 071.2225054 – 071.2225035 – 071.2225126 oppure tramite mail: ristorazione.scolastica@ comune.ancona.it