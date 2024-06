Bikers dal cuore d'oro: il ricavato del Memorial Run devoluto al canile Anita

SENIGALLIA- Ammonta a 800 euro la somma raccolta dai Black Devils MC chapter East Coast in occasione del Memorial Run e devoluta a favore dell’Associazione Anita ODV, canile a Falconara Marittima. Il terzo motoraduno di beneficenza in ricordo del giovane Leonardo Salamida, scomparso nel 2019 a soli 29 anni, si è tenuto a Senigallia lo scorso 11 maggio e ha visto la partecipazione di oltre 50 bikers. I motociclisti, partiti dalla Rotonda, si sono prima diretti al cimitero di Ostra per salutare Leo, poi il giro è proseguito nell’hinterland di Senigallia e, a conclusione della giornata, si è svolta la cena presso il Devils Garage. L’assegno con il ricavato del Memorial Run è stato consegnato all’Associazione Anita nei giorni scorsi, che non ha mancato di ringraziare tutti i partecipanti per la donazione.

«Anche quest'anno ci siamo riusciti, 800€ un piccolo gesto, una goccia nel mare ma piena di buona volontà- commentano i Black Devils MC chapter East Coast-. Così vogliamo ringraziare tutti i partecipanti del nostro run di beneficenza, un memorial dedicato ad un nostro Fratello scomparso, amante dei cani, che continua a darci lo stimolo per organizzare ogni anno quest'evento in suo onore e in onore di tutte le persone care che non vogliamo dimenticare. Ringraziamo veramente tutti, perché con il loro sostegno e supporto abbiamo potuto aiutare Anita, un'associazione che lavora per trovare una casa ai cani e ai gatti meno fortunati. Ringraziamo il Comune di Senigallia per aver patrocinato l'iniziativa, i nostri amici per aver collaborato e i club che hanno partecipato al run. Siamo pronti a ripetere l’iniziativa anche il prossimo anno».