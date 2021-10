Successo per il primo Memorial Lorenzo Farinelli: "Hanno vinto spirito di squadra e solidarietà"

Si è tenuto ad Ancona il primo Memorial Lorenzo Farinelli. "Molto più che un evento sportivo - si legge nella nota - la corsa stracittadina di Ancona, “La Dieci” da quest’anno 1° Memorial Lorenzo Farinelli, è stato un successo della città intera. Ancona si è svegliata, domenica 24 ottobre 2021, con la voglia di godersi un momento di sport e di impegno sociale a Porta Pia, in una splendida giornata di sole. Oltre 400 persone al via, grazie all’organizzazione della Sef Stamura, dell’Assessorato del Comune di Ancona, del Coni, della Orizzonte Autonomia, Marina Dorica e della Fondazione Lorenzo Farinelli. Hanno partecipato, con gli atleti, di varie fasce d’età, dai giovanissimi ai senior, molti principianti e sportivi, le famiglie, nonni e nipoti, al di là di una gara valevole per il campionato nazionale e quello regionale".

Prosegue il comunicato: "Lo spirito e le motivazioni erano davvero tanti, primo fra tutti quello di far divertire e respirare aria buona ai ragazzi disabili della Orizzonte Autonomia, in prima fila con il loro sorriso e la loro grandissima forza d’animo che hanno dato una nota di inconfondibile impegno sociale ed inclusione all’intera manifestazione, ribattezzandola come unica e insostituibile nel panorama cittadino della solidarietà.

La Fondazione Lorenzo Farinelli, nella figura della presidente Amalia Dusmet, insieme all’intero consiglio direttivo, ha ricordato che lo spirito di partecipazione che accomuna tutti è questa voglia grandissima e irrefrenabile di ripartenza che mette le ali ad un’intera città. E Ancona allora non si è fatta pregare: ha risposto con la presenza. Un saluto, una testimonianza, un pugno sbattuto contro l’altro pugno, dietro la mascherina: “Io lo conoscevo”, “So quanto è stato fatto”, “Sappiamo quanto ha lottato”. Sono state le parole di semplici passanti e conoscenti alla mamma, alla famiglia Farinelli. Tantissimi hanno ricordato l’impegno del giovane medico Lorenzo, scomparso prematuramente per una malattia che appena due anni fa richiedeva oltre un milione di dollari per le spese delle terapie, possibili solo in America. Oggi, grazie alla Ricerca scientifica e alla borsa di studio della Fondazione, questa cura è gratis ed è possibile farla all’Ospedale di Torrette, reparto di Ematologia della clinica universitaria".

Ancora si legge nella nota: "La ricerca scientifica non si può e non si deve fermare: con il contributo di tutti prosegue a sua corsa contro il tempo, contro i tumori, contro l’indifferenza e contro i costi proibitivi. E mai come stavolta Ancona c’era. Ha capito ed ha risposto. Questo il senso del 1° Memorial Lorenzo Farinelli. Questo l’impegno della Fondazione che nella ricerca scientifica ha ricordato che bisogna andare di corsa per salvare più vite umane. Questo, infine, il senso di chi ha indossato una maglietta e le scarpe da tennis, colorando con un sorriso una grandissima, importante manifestazione di solidarietà che rimarrà nella memoria cittadina".