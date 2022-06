“Aroldo Aranci sempre nel cuore”, in campo allenatori, giornalisti e Vigili del Fuoco

ANCONA- Torna dopo la sosta forzata per il Covid il torneo dedicato alla memoria di Aroldo Aranci giunto alla sesta edizione. Il triangolare “Trofeo Fenimprese Ancona” si disputerà, grazie alla disponibilità della Società GLS Dorica e al suo Presidente David Urbinati, presso lo stadio “Giuliani” di Torrette inserito nell’ambito della manifestazione della Festa dello Sport.

Fischio d’inizio alle ore 17:30. Come da tradizione ad organizzare il torneo è stato il Gruppo Aiac Provinciale di Ancona del quale Aroldo Aranci è stato il Presidente. Oltre alla squadra degli allenatori della provincia dorica parteciperanno al torneo di calcio a 8 la squadra degli ex colleghi di lavoro dei Vigili del Fuoco di Ancona guidati da Daniele Giachi e la formazione dei Giornalisti Ussi Marche del capitano Andrea Carloni. Sarà anche l’occasione per gli allenatori dorici di sfoggiare la nuova divisa che è stata regalata dall’azienda Senigalliese Goldenergy Luce Gas dalla famiglia