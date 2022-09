Un triangolare di calcio a 8 per ricordare Antonio, l'assistente della penitenziaria scomparso in un incidente

Sabato 24 settembre 2022 presso lo Stadio della Palla Ovale “Nelson Mandela” di Ancona si è svolto il primo Memorial “Antonio Cariello”, triangolare di calcio a 8 a cui hanno preso parte le tre formazioni della Polizia penitenziaria in servizio presso il reparto della Casa circondariale di Ancona “Montacuto”. Il triangolare è stato dedicato alla memoria di “Antonio Cariello”, l’assistente di Polizia penitenziaria originario di Ruoti venuto a mancare il 3 settembre 2021 a seguito di un tragico incidente stradale mentre era bordo della sua moto.

E’ stato ricordato anche attraverso ciò che amava: il calcio. Ed ecco che la serata organizzata allo Stadio della Palla Ovale “Nelson Mandela” di Ancona, in suo ricordo, ha fatto venire fuori anche il lato più bello dello sport: l’importanza dello stare insieme, uniti, sia nei momenti piacevoli che in quelli più tristi. Questa serata ha emozionato e ha portato alle mente dei presenti ricordi di momenti belli passati insieme e ricordi, purtroppo, dolorosi come quel tragico incidente che ha strappato, troppo presto, la vita ad Antonio.

Alla fine del triangolare, è stata consegnata alla moglie Teresa la medaglia di commiato in argento conferita all’assistente Cariello dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria alla presenza dei famigliari. Presenti all’iniziativa anche l’assessore Stefano Foresi e il consigliere regionale Marco Ausili segno di vicinanza non solo al corpo della Polizia penitenziaria ama anche agli uomini e alle donne che di esso ne fanno parte oltre ai rispettivi Comandanti di reparto delle sedi di “Montacuto” e “Barcaglione”, Nicola Defilippis e Barbara Omenetti.

«Ringraziamo il presidente della società dell’Unione Rugbistica Anconetana Ernesto Cimino, per aver reso possibile questa manifestazione mettendo a disposizione lo Stadio della Palla Ovale “Nelson Mandela” e ringraziamo la moglie, i genitori, i fratelli e le sorelle nonché i parenti tutti che hanno accettato di partecipare per ricordare Antonio scomparso prematuramente. Ci sembrava importante ricordarlo, tutti insieme» ha commentato l’assistente Scarciolla Giovanni che, insieme all’assistente Cerio Nicola e Barisciani Luigi, ha fortemente voluto l’evento «nella speranza di poter ripetere questa iniziativa anche il prossimo anno». «L’essere tutti presenti al fianco dell’iniziativa vuole testimoniare il grande abbraccio e affetto di tutto il nostro reparto e di tutti coloro che vi operano» ha concluso Giovanni Scarciolla.